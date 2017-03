Trenger hjelp til å sette ord på Fillan-bilder

Kystmuseet arbeider i disse dager med forberedelser til grendamøte for Fillan, som arrangeres på kvelden onsdag 15. mars. (NB. Møtet begyner kl. 18.00) Grendamøtene har tidligere vært arrangert både på Hestnes, Kvenvær og Fjellvær, nå er turen kommet til Fillan.

- Grendamøtene er del av innsamlingen til bygdeboka for Hitra, og her er det innbyggerne selv som står for kunnskapsformidlingen, forteller Kystmuseets Ingjerd Olsen Haugan.

Kystmuseet har hentet fram en stor del gamle bilder fra Fillan, og nå trenger museet hjelp til å vite mer om hva en ser på bildene, hvem som bodde der, hvordan var det å vokse opp i Fillan og historier som ikke er blitt fortalt før.

- Vi er svært interessert i å høre hva de som bor på Fillan kan fortelle om plassen, sier Haugan, som også gjør det klart at her kan folk også ta med egne bilder.

I tillegg til kaffe, kaker og god stemning, blir det også mulighet for å teste sin lokalkunnskap i en Fillan-Quiz i løpet av dagen.