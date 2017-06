Samarbeidet med musikkstjerna ga Ronny gjev pris i LA

- Akkurat nå har jeg jobbet med Ricky Martin og hans nye låt "Vente Pa´ Ca". Dette er hans største singel siden "Living La Vida Loca". Det er utrolig gøy å få være med på noe så stort, sa Ronny Svendsen fra Frøya i et intervju med lokalavisa Hitra-Frøya i vinter . Og torsdag morgen ble musikksamarbeidet med verdensstjerna enda større da de i Los Angeles kunne motta en gjev opphavsrettspris.

Det trønderske låt- og produksjonstemaet Dsign, der Svendsen er sentral, vant pris for beste radiolåt i SESAC Latin Awards for denne Ricky Martin-låta.

Det var adressa.no som omtalte denne prisutdelinga først. Avisa skriver at Dsign riktignok ikke er kredidert som produsenter av låta. Etter at Dsign leverte fra seg originallåta har ytterligere seks personer blitt lagt til blant komponistene.

- Det er politikk det der, låten som den fremstår nå er ikke særlig forskjellig fra produksjonen vi sendte fra oss, sier Robin Jenssen i Dsign til adressa.no. Design består foruten Svendsen og Jenssen av Anne Judith Wik, Nermin Harambašić.

Svendsen har drevet med musikk i en årrekke, de siste årene mye i Asia. Til lokalavisa i vinter forklarte frøyværingen hvorfor man endte opp i nettopp her.

- Det skjedde faktisk ved en tilfeldighet. Vi hadde kontakt med Universal Music i Sverige, som vi hadde gjort en del singler med fra før. De begynte å snakke om Asia til oss. Vi visste ikke noe om dette markedet i utgangspunktet, men de ba oss gjøre et skikkelig forsøk der. Salget er jo skyhøyt og det er gode inntektsmuligheter. I 2009 skrev vi en låt som ble det første store gjennombruddet i Asia. Den gikk nummer en i alle land i Sør-Asia, fortalte han. Gjengen har gjort sine saker svært bra. Ifølge Svendsen har de hatt hele 21 nummer 1-singler i dette enorme musikkmarkedet.

- Men det er jo et marked vi i Norge, og for den saks skyld hele Europa, ikke har noe forhold til. Vi kunne like gjerne vært på Mars for å si det sånn. En ting er jo at vi får oppleve et nytt marked, men vi får kjennskap til en kultur og flere land vi ellers ikke ville lært noe om. Jeg syns hele asiaopplevelsen har vært enormt spennende.

