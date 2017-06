Pangstart på årets Sommerles

Kampanjen Sommerles er nå godt i gang. Wenche Børø Larsen ved Hitra bibliotek forteller om en veldig god start på årets kampanje, som har som formål å få unge til å lese gjennom sommeren.

- Hitra har hatt en pangstart med over 30 prosent oppslutning allerede. Det er en tredobling fra tidligere rekordår, sier Børø Larsen.

Sommerles er bibliotekenes sommerleskampanje for barn fra skolestarteralder til de skal starte på ungdomsskolen. Alle elevene har fått informasjon på skolen, der lærerne også er tydelige på at de ønsker at elevene bør opprettholde lesingen i løpet av ferien.

- De fleste elevene er ennå i en treningsfase for å bli gode lesere, og en pause på 2 måneder er da ikke lurt. Det viktigste med denne kampanjen er at ungene får gode leseopplevelser. Tom Gates, Pingles dagbok, Gutta i Trehuset og Amuletten-bøkene er det som er mest populært, men det finnes også mange andre gode bøker som biblioteket gjerne hjelper til med å finne. Luridiumstyven, Mats og Emil graver et hull og bøkene om Alice Andersen er blant våre anbefalinger, forteller biblioteket.

Hitra bibliotek ser at den digitale utgaven av Sommerles motiverer veldig. Det er mange som allerede er på nivå 5, og får de premie av biblioteket. Nå leser de videre for å komme på nivå 10 og 20, da er det flere premier i vente.