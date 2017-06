Se Hege Anitas musikkvideo

Hege Anita Skjærvik fra Hestvika slapp nylig sin soloplate med en lanseringskonsert i Sandstad kirke. Nå er også musikkvideoen til singelen "Why Can`t I Feel You" klar.

Videoen er produsert av Kim Edvin Jektvik i Videomagi.

Stemningsfullt, rocka, svingende og skjørt Fredag slapp Hege Anita Skjærvik sin soloplate med lanseringskonsert i Sandstad kirke

Hege Anitas album ble sluppet samtidig her hjemme i Norge og i Irland. Hitterværingen har nemlig også en fortid som musiker på den grønne øya.

Hege Anita - eller bare Hege, som i albumets tittel – vokste opp på Hitra. Hun bodde i Dublin i ti år, hvor hun blant annet sang i en R&B-duo og ett 7-piece band. Det var i Irland sammen med Dublin pianist/arrangør/produsent Josh Johnston at ideen til et soloalbum utviklet seg.