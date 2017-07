Takk Åge! Takk Sambandet!

Så takket Åge for seg på Knarren og tok grundig farvel med publikummet sitt på “Soinne”. Det var omlag 3000-3500 sjeler som møtte opp for å se siste opptreden med Åge Aleksandersen og Sambandet på Knarren på lørdag kveld.

Da Hitra-Frøya, drøye halvtimen før ankom, var stemningen høy selv om været ikke var det alle skulle ønske seg.

-Vi har vært her i de siste fire årene! To kompiser Jens Lien og Filip Husby står og venter på bandet foran scenen.

-Vi har hatt bedre vær før, men det stopper ikke oss, det stopper ikke Åge heller håper jeg.

Det gjorde det aldeles ikke. Med Edit Piaf som oppvarming over høytalerne på storscenen ble stemningen ytterligere bygget og til slutt kom Åge og Sambandet på i tur og orden og vartet opp med en festkonsert av det sjeldne slaget.

Trønder-hitsene kom på løpende bånd og publikum klappet, hoppet og danset i takt. Det første settet varte i omlag en time og energien var skyhøy. Med Gunnar Pedersen og Skjalg Raaen på gitar sang det i mellom fjellene i Knarrlagsundet; for ikke å snakke om da publikum stemte med.

Interludium ble servert med setningen

-No ska’n onkel Åge syng for dåkk. Og så ble temperaturen tatt helt ned og publikum sunget med bare Åge og en gitar.

Sambandet kom så opp på scenen for å avslutte med et andre sett som fyrte opp stemningen på nytt sånn at ølglassene spratt og publikum hoppet! Det er vanskelig å ikke nevne saksofonist Bjørn Røstad som ledet an den strammeste blåserekka øyriket har hørt på en stund!

- Æ har aldri blitt skuffa før! meddeler Jens Lien før han igjen forsvinner inn i publikums-mengden og det var det veldig få som var i går kveld da Åge og Sambandet tok farvel på Knarren.