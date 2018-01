Lyst på en pen slump penger til å utvikle talentet ditt?

Kultur

Det er snart klart for den årlige utdelinga av Drømmestipendet, der 100 norske ungdommer skal få 15.000 kroner hver for å utvikle sitt kulturelle talent. Tidligere har flere unge øyværinger vært heldige å sluppet gjennom nåløyet til juryen, nå sist Lone Sandvik Kristiansen fra Frøya (2017).

Nå leter kulturskolene på Frøya og Hitra etter nye kandidater

- Det som kreves av de som skal bli nominert, er at de beskriver denne drømmen med egne ord, forteller Toril Antonsen Aae ved Frøya kulturskole.

- Merk at drømmen til den nominerte er like viktig og vektlegges like mye, som den nominertes ferdigheter, understreker Omar Pleym ved Hitra kulturskole.

Dette er 15. gang at Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd samarbeider om å dele ut stipendet til talentfull ungdom i 100 kommuner over hele landet. I jubileumsåret er det to store endringer knyttet til Drømmestipendet:

Stipendbeløpet økes fra 10.000 kroner til 15.000 kroner, og dermed er det 1,5 millioner kroner i potten de hundre stipendmottakerne skal dele.

Nå kan kommunene nominere så mange utøvere de ønsker til Drømmestipendet, fordelt på kategoriene dans, musikk, sirkus, skapende skriving, teater, visuell kunst og annet. Tidligere var antallet nominasjoner begrenset til én per hver kategori fra hver kommune.

Drømmestipendet kan søkes av ungdom mellom 13 og 20 år. Målet med både nominasjon og stipend er at ungdom skal få motivasjon til å utvikle seg videre samt mulighet til å få oppfylt noen av sine kulturdrømmer.

Det er leder ved kulturskolen som – med flere involverte – som beslutter hvem som skal være kommunens kandidat(er) til Drømmestipendet.

– Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd er opptatt av å styrke det kulturelle mangfoldet over hele landet. Sammen har vi tro på at Drømmestipendet bidrar til at talentfulle ungdommer får inspirasjon, verdifull synliggjøring og oppmuntring til å dyrke talentet sitt. Samtidig fokuserer Drømmestipendet viktigheten av at ungdom får gode rammer for kunst- og kulturopplæring i hjemkommunen sin, sier prosjektleder Lars Emil Johannessen i Norsk kulturskoleråd.

– Det er veldig gledelig at Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping for 15. året på rad kan hedre unge kulturtalenter over hele landet. Antallet nominerte viser at det spirer og gror godt lokalt på kultursiden. Målet på sikt må være at stipendet skal bidra til et enda større mangfold av unge kunstnere, sier sponsoransvarlig Pål Enger i Norsk Tipping.