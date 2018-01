Konserten med Trondheim-Solistene i Hitra kirke

Meninger

Det var som alltid en stor opplevelse å være på nyttårskonsert med TrondheimSolistene. At dette orkesteret, omtalt og anerkjent nasjonalt og internasjonalt, gjester oss her ute i «periferien» hvert år, alternativt Hitra og Frøya, er en stor og raus gave til oss øyfolk. De har da også opparbeidet seg en stor tilhengerskare her ute. Vi syns nesten at vi kjenner dem litt, at de er litt våre.

Det er med forundring jeg leser HFs nettomtale av konserten, for det eneste vi får vite om musikken, er at anmelderen syns det er «dystre musikkstykker». Tildels krevende musikkvalg denne gangen ja, men også vakre (G P Telemann) og humørfylte (Alban Berg) innslag sto på programmet.

Det er spennende at TrondheimSolistene velger et sammensatt reportoar. Vi får noe kjent og noe nytt som får oss til å lytte mer aktivt. Alban Bergs musikk er ikke av den lettest tilgjengelige, og de færreste av oss visste vel at han har komponert musikk som beskriver sladder på en så uttrykksfull måte at en nærmest ser for seg hvordan folk stikker hodene sammen og tisker og hvisker.

Den nye lederen for TS, Geir Inge Lotsberg, overbeviste selv stort med eminent spill, sikker ledelse og fin kontakt med de andre musikerne. Samspillet og kontakten mellom utøverne er et av varemerkene for TS. Sammen sprudler de som sjampanje, og det smitter over på publikum.

I år hadde de med seg to veldig gøyale og dyktige gjester, duoen Kleine Heine & Polkabjørn. De ga oss bl.a virtuost trekkspill, jodling og strupesang, ispedd hysterisk artige kommentarer fra Kleine Heine. Jeg tipper at det aldri har vært ledd så mye i Hitra kirke før.

En annen likanes side ved TSs nyttårskonserter, er at de trekker inn lokale utøvere og gir dem tid og rom til å vise fram hva de kan. Denne gangen var det unge dansere fra kulturskolen på Hitra som fikk sjansen. Et fint innslag.

Takk til TrondheimSolistene med gjester for en flott opplevelse!

Frøya neste år!

Rita Hovde

