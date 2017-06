Danske Bank svarer Per Ervik

Per Ervik mener i et leserinnlegg tirsdag at Danske Bank plukker «øye for øye» ved å avvikle minibanken på Hitra.

Vi forstår at endringen kan oppfattes som ugrei, men vi må forholde oss til at vi også på Hitra ser en endringen i hvordan våre kunder og andre bruker oss. Dette gjør at minibankene våre blir mindre brukt enn før.

I Norge bruker vi mindre og mindre kontanter, og størsteparten av betalingene skjer i dag med kort og mobil. Vi håper og tror mange også på Hitra vil fortsette å bruke Danske Bank - om enn kanskje litt mer digitalt enn før.

For vi har mange alternative enkle og ikke minst trygge betalingsmåter, som betaling med bankkort og overføringer i nettbanken.

Mvh Stian Arnesen,

kommunikasjonsdirektør

i Danske Bank