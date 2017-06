Gladmelding fra Stortinget til Øyregionen

At Stortingets behandling og dermed alle vedtak er klart for videre utbygging av Trinn 2 og dermed Åstfjordprosjektet på FV 714, er egentlig ei skikkelig gladmelding for regionen.

Når prosjektledelsen så klart uttaler at bygging kan startes i høst og at det hele kan tas i bruk i 2020, så må det være grunn til å glede seg stort over det som nå skal skje.

Det kan ikke herske særlig tvil om at dette vil få stor betydning, særlig i forhold til trafikksikkerhet, men også for alminnelig fremkommelighet året rundt.

La oss håpe at selve utbyggingen går like greit som andre store prosjekter på 714.

Lykke til !

Egil Hestnes