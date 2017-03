"Søppelsaken på Sula"

Dette er en faksimile fra lokalavisen Hitra-Frøya; «Drapstrusler mot Frøya kommune etter søppelsaken.»

«Frøya kommune har fått drapstrusler da det ble kjent at man vurderte tvangsmulkt mot en sulværing fordi han lagret søppel han har funnet i havet».

Denne saken har «tatt helt av» på de fleste sosiale medier! Det er bra at mange engasjerer seg i saken. Men her er det flere som uttaler seg mot bedre vitende!

Sulværingene (meg inkludert) har mer kjennskap til hva som er «kjernen» i denne saken, enn hva lokalavisen, Adressa, VG, Dagbladet, TV og alle «synserne» har til sammen! Innbyggerne på Sula og ikke minst Frøya kommune har vist en veldig stor tålmodighet, angående deponering av ting som er tatt på land fra havet! Innbyggerne på Sula er snille, og har sett mellom fingrene med denne voksende deponeringen av «alt mellom himmel og jord».



Rett skal være rett!

Frøya kommune blir fremstilt som den store stygge ulven! Det har overhodet ikke noe rot i virkeligheten! De har siden 1997(!) prøvd å få til en ordningen om denne søppellagringen på land. Tildels på andres eiendom., uten at de har kommet til noen løsning.

Naboer har helt sikkert intet stort ønske om å ha utsikt til gamle "trålkuler" og plastdunker i alle regnbuens farger, i sted for å "sjå utover vågen!



Drapstrusler mot Frøya kommune etter søppelsaken - Ja, vi har mottatt drapstrusler Frøya kommune har fått drapstrusler da det ble kjent at man vurderte tvangsmulkt mot en sulværing fordi han lagret søppel han har funnet i havet.

Mange stiller spørsmål om dette er «vanlig søppel rydding» eller «rak» som er brakt i land til egen vinning? Jeg skal ikke uttale meg om det. Jeg forbinder ordet «rak» med ved, eller andre ting som kan være av personlig interesse for den som finner det.

For øvrig så håper jeg at ingen må bøte med livet, hverken ansatte i Frøya kommune eller noen av «sulværengan»! ;-)

Naturelsker

Flere meninger leser du på hitra-frøya.no/meninger