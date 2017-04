- Vi har ingen intensjoner om å ta snarveier for å tjene ekstra på å selge til mindreårige

Leserinnlegg fra Brøgga på Siholmen

Helt siden starten har vi vært klar på at vi skal være den naturlige samlingsplassen for frøyværingen. I mellomtiden har flere utesteder kommet til og vi har henvendt oss mer direkte mot ungdommen. Og med stor suksess. Etter ombyggingen har vi hatt gjester både fra Frøya og Hitra - og tilnærmet ingen problemer.

Som dørvakt i 23 år i Ålesund og Trondheim kan jeg med hånden på hjertet si at jeg aldri har møtt så oppegående og tillitsfulle gjester som på Frøya. Dette kan underbygges av skjenkekontrollen som har vært på besøk fire ganger, og kun har kommet med få bemerkninger. Det har gått på reklameovertredelser på barutstyr og mangel på intern kommunikasjon - aldri på overskjenking eller skjenking av mindreårige.

Kontrollørene har vært på våre største arrangementer, som blant annet under Frøyafestivalen. Samtidig har vi ofte vært i kontakt med kommunen med spørsmål om noen av våre arrangementer eller stunt har vært utenfor regelverket. Vi respekterer regelverket og ønsker å følge det!

Sakens kjerne: Natt til søndag skal vi angivelig ha servert en mindreårig alkohol. Vi er vårt samfunnsansvar bevisst og er her "for the long run". Vi har ingen intensjoner om å ta noen snarveier for å tjene ekstra på å selge til verken mindreårige eller åpenbart berusede personer. Vi har sikkert fra tid til annen blitt lurt med både falsk legitimasjon og at personer får tilgang til lokalet på ureglementert måte. Men vi kan ikke bemanne en ansatt på en gjest.

I motsetning til andre bransjer har vi fire timer i uken med omsetning, natt til lørdag og natt til søndag fra midnatt til 02.00 når kranene stenger. Det er mange andre regler å forholde oss til, ikke bare alkoholloven. Brannvesenet ønsker selvfølgelig at vi har så få hindringer mellom oss og "det fri" om det skulle skje noe uforutsett. Derfor har vi ikke lov å fysisk stenge nødutganger som dermed med hjelp fra gjester på innsiden kan bli en adkomstrute.

En sak har alltid to sider og de ansatte som var på jobb denne kvelden er lei seg for hvordan denne saken har eskalert. De har internt avgitt både skriftlig og muntlig rapport som vi i ledelsen tror på og har akseptert. Dette vil vi legge frem til kommunen i allerede avtalt møte over påsken og sende til lensmannen som avtalt.

Generelt sett har Brøgga en posisjon som gir mange positive bieffekter i lokalsamfunnet. Vi har sju personer i jobb som betaler skatten sin til Frøya. Vi betaler moms og alkoholavgifter til stat og kommune og ved et eventuelt overskudd blir vi skattet som andre - til det beste for fellesskapet. Vi sørger for at ungdommen har et sårt tiltrengt tilbud som gjør at de slipper timevis på svingete og isete vinterveier for å dra til Trondheim. Det må være betryggende for en mor og en far en lørdagskveld.

Vi fortsetter visjonen om å være den naturlige samlingsplassen for ungdom på Frøya også fremover, og gleder oss til å ta i mot russen i mai for å knytte bånd hvor gjensidig respekt er nøkkelen for videre drift. Den konstruktive dialogen vi har med lensmann skal vi bygge videre på. Vi har tjenestemennene uanmeldt innom titt og ofte, og vi er skjønt enig i at alle har et ansvar for å forebyggende tiltak. Det starter gjerne med en samtale i hjemmet og et ønske om at alle ungdommene på øya skal ha en sunn og trivelig oppvekst. En kan gjerne være sosial hos oss eller ett av de andre establishmentene - så lenge en er gammel nok :)

Med ønske om en trivelig påske; Hilsen alle oss på Brøgga.

Mvh Jon AK

