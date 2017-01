Skjønnhetsstudio konkurs

Det er i dag åpnet konkurs i selskapet Glimt Bli Ny Studio i Trondheim. Selskapet ble startet av hitterværingen Tonje Fjeldberg Elshaug i 2012. Regnskapstallene viser at selskapet gikk med overskudd de to første årene, men at det i 2015 hadde et negativt årsresultat på 400.000 kroner.

Fjeldberg Elshaug har etter dette startet flere tilsvarende studio i Spania, og i et intervju med Hitra-Frøya i mars 2016 forteller hun at hun har pendlet mellom Trondheim og Albir i Spania.

FLØTTA UT: Satset alt på skjønnhetsbransjen Har det vært verdt alt strevet? Svaret er definitivt ja.

Lokalavisa har ikke oppnådd kontakt med Fjeldberg Elstad, og har ikke kjennskap til om konkursen i Trondheim også har følger for drifta i Spania.