Breivoll tar over som Coop-sjef

Næringsliv

- Jeg har gått noen runder med meg selv, men nå er jeg klar for det, sier Arnt Breivoll til lokalavisa Hitra-Frøya. 1. oktober tar han over stillingen som daglig leder i Coop Hamarvik.

Breivoll, som er leder for byggmixen i Coop Hamarvik, forteller at han ble tilbudt jobben som øverste leder for det lokaleide coop-selskapet i fjor.

- Da var jeg ikke klar. Men vi fikk Audun (Klev) til å fortsette ett år til, så det har modna i løpet av den tida, forteller Arnt Breivoll.

Audun Klev vil fortsette i Coop Hamarvik ut året, slik at de to lederne får tre måneders overlapping. Det var froya.no som først omtalte lederskiftet.

Breivoll tar over ledelsen i et selskap med store planer. I juli kunne Audun Klev fortelle at Coop Hamarvik har kjøpt stor tomt på Hammervolden, like ved rundkjøringa på Hammarvika. Her vil de bygge Frøyas største butikk, samt åpne opp for at også andre kan etablere seg på området.

- Det blir du som får ansvaret for gjennomføringen av disse planene nå da..?

- Ja, jeg blir nok borti det, sammen med flere. Det er mye spennende som skal skje, og vi er bare i begynnelsen med planlegginga der. Det må en reguleringsendring til, og det vil sikkert ta ett år å få gjennom. Men vi har folk som har begynt å se på den biten, sier påtroppende daglig leder i Coop Hamarvik, Arnt Breivoll.