- Mer kvinnekraft inn i styrerommene

Næringsliv

Ressursgruppa for Kvinnekraft Hitra og Frøya skal i løpet av høsten holde to seminarer under headingen "Vi trenger flere kvinner inn i styrerommet".

5. oktober er det tidligere Salmar-direktør Leif Inge Nordhammer som skal innlede om hvordan samspill i styrerommet fungerer når man skal sette seg "hårete mål, bygge kultur og gjennomføre det man planlegger".

2. november skal Oddrun Englund og May Andreassen ta for seg styrearbeid i teori og praksis.

- Det være seg styret i en bedrift, i en interesseorganisasjon, i et politisk parti, i borettslaget eller i idrettslaget. Et godt styre består av mennesker som utfyller hverandre når det gjelder kunnskap og erfaring, det består av både menn og kvinner, i ulike aldre - som alle forstår forskjellen på det å SITTE i et styre og det å ARBEIDE i et styre. Nå tilbyr vi i nettverket Kvinnekraft på Hitra og Frøya to grunnleggende seminarer i høst, og så kan de som ønsker det gå videre med fordypning i styrearbeid til våren, sier Randi Storsve Lundquist fra ressursgruppa for Kvinnekraft.