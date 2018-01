Lager sin tredje båt for Åkerblå

Næringsliv

Åkerblå og Skarsvåg Boats skrev onsdag under en stor kontrakt for et lokalt samarbeid. Den innebærer at Skarsvåg Boats skal bygge en 40 fots arbeidsbåt til Åkerblå.

Det blir den tredje båten som Frøyabedriften har bygget for Åkerblå.

- Det er en stor investering og en stor kontrakt. Den er på åtte millioner kroner, sier Roger Sørensen, administrerende direktør i Åkerblå.

-Det er et fartøy som skal være bygd for fremtiden. Det skal utføre miljøoppdrag for oppdrettsnæringen på en effektiv måte med god kvalitet. Vi ønsker å være i front når det gjelder utvikling og kvalitet, og da er dette en viktig investering, sier Roger Sørensen i Åkerblå.

Om Åkerblå

Åkerblå AS ble etablert i 1991 på Frøya (da under navnet Havbrukstjenesten AS) og har etter det utvidet med flere avdelingskontor.

Åkerblå sitt hovedkontor ligger på Sistranda på Frøya. Bedriften har avdelingskontorer i Trondheim, Kristiansund, Molde, Volda, Sjøholt, Lofoten og Tromsø.

Bedriften betjener kunder (i hovedsak fiskeoppdrettsselskap) langs store deler av Norskekysten. I tillegg tilbys tjenester til brønnbåt- og servicebåtnæringen, legemiddelindustrien, forsknings- og undervisningsinstitusjoner samt offentlig sektor.