Coop Ekstra bygger ut stort

Næringsliv

Coop-butikken på Sistranda ble Ekstra-butikk for fire og ett halvt år siden. I løpet av disse årene har de nesten doblet oppsetningen, fra 39 millioner til 70 millioner sist år. I følge daglig leder Kenneth Engan betyr det at de har nådd ei grense for hva som er mulig å omsette av dagligvarer innenfor de arealene butikken har per i dag.

- Når vi har 70 millioner omsetning på 700 kvadrat, så er det nådd ei grense, sier Engan.

Nå venter de på byggetillatelsen til det som vil bli en totalrenovering av dagens butikk, sammen med en utvidelse på 500 kradrat, noe som vil gi en ekstrabutikk på hele 1200 kvadratmeter.

Nybygget vil komme på sjøsiden, over det som i dag er butikkens sommertorg. Ombyggingen vil gi et nytt inngangsparti, og utvidet parkeringsplass. Engan forteller at utvidelsen betyr at de vil gi muligheten til et større utvalg, blant annet i såkalt non-food.

- Men det vil også blant annet bli en frukt og grønt-avdeling. Og vi vil kunne ha et generelt større utvalg, forteller han.

Hvis tillatelsene går i orden, står entreprenøren klar til å starte utbyggingen i februar. Det er Constro Surnadal som har fått byggeoppdraget. Først skal nybygget på sjøsiden opp, deretter blir det totalrenovering av dagens bygg. Alt dette planlegges gjort uten at man skal være nødt til å stenge butikken.

- I utgangspunktet skal alt skje uten at vi trenger å stenge. Men det blir jo en byggeplass, så noen begrensninger må vi regne med. Vi regner med at kjøkkenet hvor vi produserer salatene og frøyaskinka må stenges en stund, sier Engan.

Han forteller at de ansatte gleder seg på det som skal skje.

- Det skal bli arti å få åpne en helt fresh Ekstrabutikk som er helt etter konseptet. Forhåpentligvis kan vi åpne dørene utpå seinhøsten, sier Kenneth Engan, daglig leder i Coop Ekstra Sistranda.