Gnistrende konsert med TrondheimSolistene

Utsolgt kulturhus, og spente kulturskoleelver. Å spille med store stjerner som TrondheimSolistene er ikke hverdagskost for elever som fører buen over fiolinstrengene på kulturskolen på Frøya. Og i tillegg skulle de opptre sammen med selveste Alexander Rybak, kjent ikke minst for sin "Fairytale" fra Melodi Grand Prix i 2009.

Men etter en liten samøving tidligere på ettermiddagen var en håndfull fiolinelever, og en elev på kontrabass klare til å møte publikum i en fullsatt storsal på Sistranda torsdag kveld.

Passe (u)høytidelige

I tre låter fikk de talentfulle barna være med, før de overlot scenen til profesjonelle utøvere. Og TrondheimSolistene sviktet ikke. De ga publikum det de var kommet for, og kanskje enda litt til. For man vet ikke alltid hva dette flotte kammerorkesteret vil varte opp med. De behersker det de holder på med til fulle, og kommer med uventede sprell både musikalsk og kroppslig. De er passe høytidelige på en uhøytidelig måte, og får publikum til å le.

Gimse gir seg

Det ble hesblesende og heftig, vakkert og vart, ettertenksomt og sprudlende, alt i ei salig blanding, herlig presentert av kunstnerisk leder Øyvind Gimse. Nå fortalte Gimse at han gir seg som kunstnerisk leder i TrondheimSolistene etter femten år, men at arvtakeren sitter i orkesteret. Han som tar over lederrollen er Geir Inge Lotsberg.

Lotsberg er forøvrig Alexander Rybak sin gamle fiolinlærer, og denne kvelden fikk publikum oppleve lærer og elev spille sammen på scenen i kulturhuset.

Like flink som Alexander

Publikum var i godt humør allerede fra konsertstart, men da Alexander Rybak, på sitt vanlige sjarmerende vis flørtet med publikum, da eksploderte det i salen. For Rybak er mer enn en fremragende fiolinspiller. Han er en stor artist på mange måter, og fikk svært gode tilbakemeldinger fra publikum.

I følge Rybak har han hatt morsomme historier å fortelle til sin mor etter hvert besøk på Frøya, som da han ble skysset til Mausund av en melkebonde, i en liten båt med gris og høner (om vi oppfattet det riktig). Sannhetsgehalten i akkurat den historien er tvilsom, men han fikk i alle fall publikum til å le godt.

Avslutningsvis spilte orkesteret og gjesteartisen Alexander Rybak nettopp "Fairytale", og da var et kokende publikum ikke seine med å bli med på allsang.