Sier nei til fellesanlegg for båter

Inge Norheim har søkt om dispensasjon til å legge ut en flytekai med plass til ti båter fra sin eiendom i Bogøyvær.

I sin søknad viser han til at Bogøyvær er "et øysamfunn i stor vekst, med mange fritidsboliger, og behovet for en plass til småbåter er økende".

Han viser videre til at på vinterhalvåret vil være en egnet plass for båtene til oppdrettslokaliteten Grøttingsøy (Marine Harvest), da det er mangel på lokal båtplass til disse. Kaien vil også bli benyttet til eget næringsformål/ fiskeriformål.

Tiltaket er planlagt i et område som i kommunens arealplan er avsatt til småbåthavn. Men det stilles krav til at det må være reguleringsplan.

"Kravet om reguleringsplan er der fordi man gjennom kommuneplan har avsatt få områder til småbåthavner, hvor det tilrettelegges for arealer til fasiliteter som naust, slipp, parkering og veg. For å få til en helhetlig, detaljert og samordnet planlegging, så er det krav om reguleringsplan" står det i rådmannens saksframlegg til forvaltningsutvalget

Forvaltningsutvalget i Frøya var enig med rådmannen om at ulempene ved å gi en dispensasjon fra kravet om reguleringsplan er større en fordelene, og avslo søknaden.