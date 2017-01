Nina, Mikal og Rokas på finalelaget

Elever fra videregående skoler omkring landet lærte i fjor om sjømatnæringen gjennom prosjektet «Ringer av vann - Sjømat for fremtiden». I prosjektet arbeidet elevene med innovasjon og entreprenørskap for sjømatnæringen. I dag møtes vinnerene fra hvert fylke til en nasjonal finale for å presentere sine ideer.

Guri Kunna videregående skole er representert med tre elever på finalelaget.

Har bedt de unge om råd

Det er fiskeriminister Per Sandberg som har bedt de unge om råd for utvikling av sjømatnæringen.

I dag reiser fylkesvinnerne fra Sør-Trøndelag til Sjømatdagene 2017 på Stjørdal for å delta i den nasjonal finalen i tidenes største marine skolesatsing.

Hvordan kan ny teknologi tas i bruk i sjømatnæringen? Hvordan kan sjømatnæringen bli mer miljøvennlig? Og hvordan kan næringen tiltrekke seg unge talenter? Dette er blant oppdragene over 100 elever i Sør-Trøndelag har jobbet med i høst.

I finalen møter et toppet sør-trøndersk lag med til sammen fem elever fra Hemne, Hitra og Frøya de mest kreative elevene fra hele landet.

Skal skape fremtidens sjømatnæring

- Sjømatproduksjon og opplevelsesbasert reiseliv, med sjømat som en del av opplevelsen, står for viktig verdiskaping og sysselsetter mange i fylket vårt. Det er de unge som skal utvikle næringen videre. Vi heier på elevene våre og håper de vil gjøre det skarpt i den nasjonale konkurransen, sier Frank Norbeck, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Trøndelag.

Ungt Entreprenørskap fremmer samarbeid mellom utdanning og arbeids- og næringsliv. Gjennom lokale oppfinnercamper har elevene løst reelle utfordringer med veiledning fra fagpersoner i næringen.

Best i fylket

Elevene ved Guri Kunna og Hemne videregående skole kvalifiserte seg til den nasjonale finalen gjennom å bli kåret til best i fylket, fra Guri Kunna videregående skole er det Nina Hafsmo, Mikal Nervik og Rokas Bliudzius som ble valgt ut .

Storsatsing i skolen

Sjømatnæringen er i rivende utvikling, og skolebøkene er utdatert. I Ringer av vann har fagpersoner bidratt med sin kompetanse for å gjøre læringen relevant. På landsbasis har over 3 000 elever deltatt i prosjektet.

- Dette er tidenes største satsing fra sjømatnæringen i skolen. I tillegg til å få oppdatert kunnskap om sjømatnæringen, og fått brukt sin egen kreativitet, håper jeg mange unge har fått øynene opp for de spennende jobbmulighetene som ligger i næringen vår. Jeg gleder meg til å se hvilke ideer ungdommene kommer opp med i finalen, sier Janita Arhaug, leder i Sett Sjøbein.

Ringer av vann er et samarbeid mellom Nærings- og fiskeridepartementet, Sett Sjøbein og Ungt Entreprenørskap. Det foreløpig hemmelige oppdraget blir gitt til elevene under den offisielle åpningen av Sjømatdagene 2017. Elevene får et døgn på seg til å komme opp med sine løsninger. Vinneren kåres onsdag 18. februar klokken 14:30.