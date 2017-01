Så ingen annen løsning enn å legge ned

Lokalalvisa fortalte mandag at selskapet Glimt Bli Ny Studio AS i Trondheim er meldt konkurs.

Skjønnhetssalongen ble startet av hitterværingen Tonje Fjeldberg Elshaug, som lokalavisa har hatt flere reportasjer om. Fjeldberg Elshaug har også etablert skjønnhetsalonger i Spania, og sammen med søsteren Marte har hun deltatt i internasjonale konkurranser i "øyenvippe"-faget.

Vil skape arbeidsplasser i Spania Tonje Fjeldberg Elshaug fra Hitra gjør stor suksess med Glimt Bli Ny Studio i Trondheim, og vil nå starte studio også i Spania.

- Håper det vipper vår vei! Søstrene Marte og Tonje Fjeldberg fra Ansnes på Hitra har nådd langt med arbeidet sitt. Nå er de plukket ut til å konkurrere i verdens største skjønnhetsmesse.

Styreleder og ektemann Emil Fjeldberg Elshaug har nå sendt en pressemelding på vegne av selskapet. Her forteller han at et enstemmig styre vedtok 14 januar å begjære oppbud av selskapet.

"Bedriften driver i dag for kreditors regning og vi så ingen løsning for hvordan Glimt Bli Ny Studio kunne oppfylle sine økonomiske forpliktelser videre."

Han forklarer at den økonomiske situasjonen ble forverret da Tonje Fjeldberg Elshaugs ble rammet av alvorlig sykdom.

"Siden gründer og daglig leder Tonje Fjeldberg Elshaug ble rammet av en alvorlig kreftdiagnose i fjor høst har den økonomiske utviklingen vært vanskelig. Dette er svært trist for alle våre kunder, for ansatte og for Glimt Bli Ny Studio sine eiere. Vi hadde et sterkt ønske om at Glimt Bli Ny studio skulle være en sysselsettingsbedrift, hvor vi kunne utdanne, utvikle og gi muligheter til andre, men denne typen sykdom kan man dessverre aldri forutse" skriver Emil Fjeldberg Elshaug, som takker "våre gode kunder, samarbeidspartnere, leverandører og ikke minst ansatte som har hatt trua på vår visjon i disse 5 årene."