- Lakselusa er trafikkonstabelen

Han er liberalist, og vil i utgangspunktet ikke intervenere for mye i næringsvirksomheten.

– Vår oppgave som politikere er å tilby rammevilkår som bidrar til å utvikle næringen, sier statssekretær Roy Angelvik (FrP) til iLaks.

Hitterværingen er stedfortreder for sjefen, fiskeriminister Per Sandberg, under Aqkva-konferansen på Stord denne uka.

Flertall

– Denne regjeringen har hele tiden sagt at den vil legge til rette for vekst i næringen. Et flertall på Stortinget vil ha vekst basert på bærekraft.

Bærekraftindikatoren er lakselus. 1. oktober innføres det såkalte trafikklyssystemet, et vekstregime basert på 13 produksjonsregioner.

– Det er lakselusa som er trafikkkonstabelen, sier Angelvik. – Klarer vi ikke å få bukt med lakselusa, blir det ingen vekst.

Gode nok

Spørsmålet er om metodene er gode nok for å forutsi lusepåslaget og dens negative innflytelse på villaks og sjøørret.

– Det er ikke godt nok, men det jobbes med for å sikre kunnskapsgrunnlaget, sier han og legger til: – Det blir ikke noe nedtrekk, på rødt lys, før 2019.

– Mange av dagens konsesjoner vil falle inn i flere produksjonsregioner. Derfor videreføres det interregionale biomassetaket. Det betyr at oppdrettsnæringen stort sett opprettholder den fleksibilitet vi har idag, sier Angelvik.