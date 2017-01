Musikk, dans og rytmer fra hele verden

Fargespill er et kompani i Bergen som jobber med å arrangere forestillinger laget av musikk, rytmer og dans fra land over hele verden. De debuterte i hjembyen i 2004 og har siden reist rundt i Norge for å dele musikkgleden med barn og ungdom. Blant annet har Fargespill utgitt et album som ble nominert til Spellemannsprisen.

Sissel Saure og Ole Hamre kom fra Bergen for å introdusere konseptet til kursdeltakerene. Her viste de både flerkulturelle musikalske klipp, og organiserte en liten allsang hvor alle deltakende skulle delta.

Starter nå i Rabben Barnehage

Toril Antonsen Aae er virksomhetsleder på Frøya Kulturskole og jobber som prosjektleder under samarbeidet med Fargespill. Målet er at de skal komponere en konsert hvor man blander musikk, dans og rytmer fra kulturer verden over.

- Dette er et veldig spennende prosjekt jeg gleder meg til å være en del av. Vi skal lage en musikalsk forestilling med musikkstiler fra hele verden, sier Aae.

Aae vil jobbe tett med dette prosjektet framover og sier at forestillingen vil framføres til våren 2018.

- Vi ser for oss å framføre sluttproduktet våren 2018, men allerede nå starter vi prosessen i Rabben Barnehage.