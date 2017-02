Fem personer i frontkollisjon mellom personbil og varebil

Politiet melder om et trafikkuhell ved Mjønes i Snillfjord. En personbil og en varebil med til sammen fem personer skal være involvert. Alle har kommet seg ut av kjøretøyene. Nødetater er på vei.

- Det skal ikke være kritiske skader på de involverte, opplyser politiets operasjonsleder.

Det er mulig å passere ulykkesstedet, men det er tendenser til kø.

- Det ser ut som det er to biler som har kollidert front mot front, forteller en yrkessjåfør som står i kø ved ulykkesstedet.

Han forteller at kollisjonen har skjedd i svingen ved den gamle trelastforretningen ved Mjønes, og at føret på veien er sørpete, men ikke alt for galt.

- Det er tre ambulanser på stedet nå, og det ser ut som de har nok å gjøre. Brannbil har også kommet til stedet. Politiet har ennå ikke kommet. Det har det vel ikke så travelt, som vanlig, sier yrkessjåføren.