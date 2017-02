Tjente over en milliard på driften i fjerde kvartal

– Lerøy Seafood Group oppnår et rekordresultat i 2016, og rapporterer den høyeste omsetning og det høyeste driftsresultat før verdijustering av biomasse i konsernets historie, sier konsernsjef Henning Beltestad.

– Det er vi selvsagt meget fornøyd med. Vi ser tilbake på et kvartal med meget høye priser på laks og ørret, en sterk etterspørsel, men også noen biologiske utfordringer og en relativt høy kontraktsandel med priser som ligger under spot-prisen.

Høye kostnader

Lerøy Seafood Group rapporterer tirsdag morgen en omsetning på 4.924 millioner kroner og et driftsresultat før verdijustering av biomasse på 1.017 millioner kroner i fjerde kvartal 2016.

– Vi vurderer fortsatt uttakskostnadene på laks og ørret som ekstraordinært høye, sier Beltestad, og viser til at fôrkostnader, sammen med kostnader forbundet med å holde seg innenfor myndighetspålagte grenser for lakselus, som de viktigste kostnadsdriverne.

– Vi har iverksatt en rekke tiltak, og har en forventning om å redusere tilvirkningskostnadene for laks og ørret, men er ydmyk for at det er vanskelig å tidfeste når det vil skje.

Styret vil foreslå at utbytte settes til 13 kroner per aksje.

Aurora best

I havbruksdivisjonen høstet selskapet 39.143 tonn (sløyd vekt) laks og ørret i fjerde kvartal. EBIT/kg landet på 21,1 kroner per kg i fjerde kvartal 2016.

Best var Lerøy Aurora med 28,3 kroner per kg, foran Lerøy Midt og Lerøy Sjøtroll på henholdsvis 17,9 og 18,0 kroner.

For 2017 forventer konsernet i dag et slaktevolum på 180.000 tonn, inkludert andel av volum fra tilknyttede selskaper.