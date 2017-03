Nominer ditt kjæledyr for hovedrollen

Trøndelag Reiseliv skal lage nye filmer med fokus på de unike reiseopplevelser fra Trøndelag og er på utkikk etter kjæledyr som får hovedrollen. Om hund, katt, ponni eller apekatt, alle kjæledyr med en særegen personlighet og som fungerer foran kamera kan delta. Filming vil foregå søndag 19. og mandag 20. mars på Lade i Trondheim.

Dette vil skje:

Trøndelag Reiseliv vil filme 10 kjæledyr enkeltvis i beskyttede omgivelser, med en dressør til stede. Av disse plukker selskapet ut noen kandidater som blir brukt i kampanjefilmer for det historiske Trøndelag. Dyrene velges ut i fra sin personlighet og karakteristikk for å få størst mulig spenn i historiene som skal fortelles og inspirere turister for å besøke Trøndelag. Kampanjefilmene skal på en humoristisk måte beskrive det trønderske feriekonseptet «Træge Trøndelag», som er selskapet egen vri på «slow living». Filming vil foregå søndag 19. og mandag 20. mars på Lade i Trondheim.

Hvordan kan man delta? For å delta må eiere nominere sitt kjæledyr ved å sende inn foto eller video på http://audition.trondelag.com/.

Frist for innlevering er 8.mars.2017. 10 finalister vil bli innkalt til filmaudition i Trondheim.

Alle som blir plukket ut til audition får et profesjonelt portrettfoto av sitt kjæledyr, og premieres med et gavekort på 1.000,- og en goodiebag til kjæledyret fra Felleskjøpet.

Ingen dyr vil bli utsatt for risiko under opptak, men eiere er selv ansvarlig for sitt dyrs velferd på sett. Dressør er tilstede under filmingen.

For informasjon og booking: www.trondelag.com