Ivrige damer strømmet på da interiørbutikken "Livlige rom" åpnet på Stjernesenteret lørdag formiddag.

- En virkelig fin butikk

Tre av de som hadde ventet spent utenfor nybutikken før den åpnet var Bente Meland, Heidi Taraldsen og Tone Abelsen. Etter å ha sett seg litt rundt forteller de at førsteinntrykket av butikken er veldig bra.

- Jeg kunne tenkt meg noe av alt her!, smiler Bente og de to andre nikker enige.

- Det har blitt en virkelig fint butikk. Her er det litt forskjellig, ikke bare ting og tang. Vi er bra heldige som får et så flott tilbud her på Frøya. Nå håper jeg at frøyværingene vet å sette pris på butikken og at de er bevisste på å bruke den videre, tilføyer Heidi.

Rundt damene kikkes det - og handles det med jevne mellomrom.

- "Her var det mye lekkert" og "den var virkelig fin", utbrytes det i blant reolene med interiør, klær og møbler.

Håper Livlige rom blir godt mottatt

Eierne Rakel Vatn Sørli og Vibeke Ølstørn forteller at det er stor stas at så mange har tatt turen til åpningen lørdag.

- Endelig kunne vi åpne butikken vår i dag, smiler Vibeke mellom ekspederingen.

Hun legger til at de ikke har fått alt av møbler og senger ennå og at det fortløpende vil dukke opp nyheter i ukene som kommer.

Det er tre år siden Rakel startet nettbutikken Livlige rom.

- Nå har vi gått motsatt vei enn det som er mest vanlig, og startet opp en fysisk butikk i tillegg, smiler Vatn Sørli.

- Det er et stort steg, men artig og utrolig spennende.

I fjor sommer fikk hun Vibeke med seg på laget, og det som startet som en hobby skal det satses for fullt på videre, både med tanke på nettbutikken livligerom.no og samtidig interiørbutikken på Sistranda.

Livligere rom med Rakel og Vibeke Er klare for å gjøre butikk på sin interesse for hus, heim og interiør.

- Det som er kjekt med å ha en fysisk butikk er kontakten med kundene, legger Vibeke til.

De to eierne sier at de er åpne for forslag i fra øyværingene til hva slags merker butikken bør føre.

- Vi er opptatte av å ta inn det øyværingene ønsker seg her. Vi blir å prøve, lære og utvikler oss underveis så butikken kan komme til å forandre seg litt med tiden. Dette er første gangen vi driver en butikk og nå håper vi virkelig at Livlige rom blir godt mottatt, smiler Rakel og Vibeke.