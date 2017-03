- Ekstra stas når det er mye kjentfolk i salen

Tiden etter at de vant Spellemannspris for ”årets danseband 2015” har vært veldig OK - for å si det forsiktig, forteller Geir Viken i Gluntan.

Booket på ny

- Mange tok kontakt om ulike spilleoppdrag og vi gjorde en god del jobber i 2016. Det ser ut til at 2017 blir et bra år også.

Den neste konserten som står for tur det populære dansebandet er på Hotell Frøya førstkommende lørdag.

Gluntan gjestet også Frøya i slutten av oktober i fjor.

- Da fikk vi en beskjed; finn en ny dato og kom snart igjen, smiler Geir.

Han legger til at de trodde det ville gå et år til neste gang men hotellet ville ha de tilbake allerede i mars, til åpningen av årets sesong.

Høy allsangfaktor

Tre av bandets medlemmer kommer i fra øyregionen, Dag Kristian og Geir Viken fra Frøya og Helge Risnes Nyhus fra Hitra.

Det ligger nok litt i kortene at hotellet på Frøya er stolte over at halve bandet er øyværinger og at det er derfor de gjerne inviterer dansebandet tilbake, tror Viken.

- Det setter vi pris på. Dessuten funket det veldig bra da vi var på Hotell Frøya sist. Det var kjempestemning, fullt av folk og dans på gulvet i fra første tone. Vi gjorde mange spillejobber i fjor, men dette var definitivt kvelden med mest allsangfaktor.

Spesielt å spille på hjemmebane

På vegne av bandet sier Geir at de synes det er spesielt å spille i øyregionen som er hjemmebane for halve Gluntan.

- Jeg personlig setter stor pris på Frøya. Jeg har spilt utrolig mye utpå der og synes det er like spennende og artig hver eneste gang.

Ekstra stas er det med mye kjentfolk i salen.

- Det blir en mer sosial spilling enn det vi normalt opplever, med så mye kjentfolk innom kan vi ikke sitte på bakrommet og slå i hjel tida, da må vi ut og slå av en prat. Og øyværingene de tar absolutt godt vare på oss når vi kommer hit, det har aldri vært noe tvil om annet.

Geir Viken lover at Gluntan skal gjør det de kan for å skape god stemning på Hotell Frøya førstkommende lørdag.

- Ingenting skal stå i veien for ei kjempetrivelig lørdag med oss på scenen.Vi håper øyværingene tar turen!

P.S.: Denne gang blir en av de faste gitaristene i Gluntan ikke med, men Geir Viken forsikrer at de har en god erstatter på plass under lørdagens konsert.

- Han spilte i Gluntan i perioden 1976-1980 og er også frøyværing. Vi har fått med oss Arne Hole til konserten på Frøya.