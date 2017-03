Brannvesenet var fornøyd

- I et veiledende utkast var bygget rødt og hadde en annen utforming, sa brannsjef Arvid Hammernes og viste fram de første skissene av brannstasjonen.

- Men jeg tror ikke rød farge og en slik utforming ville gjort det noe bedre, la han til.

Ordfører Berit Flåmo kommenterte høyden på bygget som kommer opp, og da svarte brannsjefen:

- En brannstasjon må ha en sånn høyde.

En av konklusjonene som kan dras ut av redegjørelsen fra brannsjef Arvid Hammernes til formannskapet tirsdag, er at da kommunestyret i januar i fjor vedtok at brannstasjonen skal bygges på festivaltomta på Siholmen, vedtok de samtidig at det skal bygges et bygg som uunngåelig vil bryte helt med den øvrige bebyggelsen på Siholmen.

Etter at kommunestyret vedtok tomtevalg, er brannstasjonsaken i hovedsak behandlet administrativt. Unntaket er at det ble søkt om dispensasjon for å kunne utnytte en større del av tomta til bygg enn hva kommunedelplanen tillater. Denne dispensajonen ble innvilget av et enstemmig forvaltningsutvalg sist oktober.

Reguleringsplanen for Siholmen er 34 år gammel. I denne planen er tomta avsatt til parkeringsplass. Siden dette er det utformet kommunedelplaner for Sistranda, og i den gjeldende kommunedelplanen er tomta definert til "blanda byggeformål".

- Har kommunen brutt loven?

Ved siden av debatten som har rast i media rundt brannstasjonsbygget er det levert to åpne brev til ordfører/rådmann. Brev som ordføreren sier at kommunen skal gi ordentlige svar på. Arne Nordhammer retter i sitt brev en rekke spørsmål som går på om hvorvidt kommunen har oppfylt sitt lovpålagte ansvar som planmyndighet.

Det nærmeste man kom svar på dette i orienteringsrunden i formannskapet var fra saksbehandler Sondre Bakke. Han viste til at når man har en kommunedelplan som er nyere enn reguleringsplanen, og når formålene i disse ikke samsvarer, så er det kommunedelplanen som går foran. Og at det i kommunedelplanen åpner for et slikt bygg på tomta, og at det i planen også er åpent for bruk av skjønn i de forholdene som påpekes.

- Men ideelt sett skulle vi hatt en reguleringsplan, sa Bakke.

Kommunen har kjøpt en ferdig brannstasjon

Frøya kommune har inngått avtale med Frøy Eiendom om en totalentreprise, der Frøy eiendom bygger brannstasjonen på tomta de eier, og så kjøper Frøya kommune både bygg og tomt. Prisen er på 23,4 millioner kroner inkludert mva. Av dette er tomteprisen 1,2 millioner.

I anbudsdokumentene var det en veiledende plassering av bygget basert på en bacheloroppgave av Svein Ohren. Her var bygget plassert i en annen retning, der det bygges i lengderetning langs fylkesveien. I forhandlingsmøte med utbygger og representanter fra brannvesen og teknisk sjef, ble det enighet om å dreie bygget. Brannsjef Arvid Hammernes sier at de var fornøyde med det.

- Den plasseringen som ble valgt så vi som den beste, blant annet ved at det bedret forholdene for utrykning, sier Arvid Hammernes.

Den valgte plasseringen bidrar til at bygget blir enda mer dominerende i landskapet enn de første tegningene.

Hva skjer?

- Jeg kommer nordfra og ser dette bygget hver eneste dag, og det er ikke noe arti å se, sa ordfører Berit Flåmo i formannskapet.

Kommunen har kjøpt en ferdig pakke, og brannstasjonen skal etter avtalene stå ferdig 1. september.

Det er rettet krav om å stoppe bygget. Siden forrige fredag og fram til formannskapsmøtet onsdag, var det ikke utført synlig byggearbeid på brannstasjonen. Dette har ført til spekulasjoner om at det er innført byggestopp. Men rådmann og ordfører sier til Hitra-Frøya at det ikke fra kommunens side er krevd noe slikt. Som hitra-frøya.no fortalte onsdag sier også Helge Gåsø fra Frøy eiendom at det ikke er innført byggestopp.

Men ordføreren bekreftet på svært ordknapt vis at det er en dialog mellom kommunen og Gåsø på bygget, og at hun vil komme tilbake til saken i kommunestyret kommende uke.