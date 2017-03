- Å ha en nærbutikk betyr nesten alt

Butikken nede på kaia på Sørburøy er ikke stor, men kvadratmeterne utnyttes godt med litt av alt som en nærbutikk bør ha.

Butikken som også har en koselig liten kaffekrok, har åpent noen timer hver dag unntatt onsdag og søndag, og er naturlig nok et sosialt samlingspunkt på Sørburøy hvor det bor rundt 30-40 fastboende.

Et paradis

- Å ha en nærbutikk på Sørburøy betyr nesten alt. Her finner vi stort sett det vi trenger, sier kunde Øystein Hoffart og fyller oppi handlevogna si.

Det er tolv år siden kona til Øystein først så rubrikkannonsen i Adresseavisen om et hus til salgs på Sørburøy. De dro utover og falt pladask for øya.

- Dette er et paradis, smiler han.

Øystein legger til at de bruker Sørburøy som feriested og at de er her så ofte det lar seg gjøre.

- Det hadde vært tungvint om de ikke hadde hatt butikk-tilbud her. Vi som ferierende hadde klart oss greit, men de fastboende måtte da ha bestilt matvarer med båten. Vi handler konsekvent lokalt når vi er på Surbørøy og oppfordrer alle som er innom til å bruke butikken.