Far, sønn og datter tok næringsprisen

Jarle K. Glørstad, Anders Glørstad og Ann Kristin Glørstad i Hitra Anleggservice AS ble tildelt Hitra kommunes næringspris, under Hitterkvelden lørdag.

Dette er juryens begrunnelse:

Årets pris, som i fjor, går til en nokså typisk familiebedrift. En bedrift som startet i det små med «han far sjøl», og som i dag mer eller mindre er overtatt av en ny generasjon. Særlig de siste årene har bedriften tatt relativt store steg og utviklet seg til å bli en moderne og framtidsrettet virksomhet innenfor sin bransje. Og her oser det av stå-på-vilje og kløkt i arbeidet.

Gründeren selv har vel egentlig holdt på i mer enn 40 år. I dag er det han startet opp vokst til en virksomhet på Hitra med 24 ansatte. I 2011 overtok sønnen ledelsen av virksomheten, men gründeren selv jobber fortsatt i bedriften, sammen med både sønn og datter.

Bedriften har også satset utenfor kommunens grenser med egen base for deler av produksjonen i Snillfjord, og ikke minst de har tatt og fått oppdrag i andre kommuner.

De har i de senere årene også deltatt i flere ganske store utbyggingsprosjekt. Herunder nevnes: Hitra Kysthavn og Hitra industripark – i dagligtalen kalt Jøsnøya, ny tilførselsvei til den nye Dolmsundbrua, ny bru over Lakselva, Hitra idrettspark og mange boligprosjekt. Sist, men ikke minst, så har de fått oppdrag for Statnett med veibygging knyttet til den nye sentralnettlinja som kommer sør for Trondheimsfjorden. I tillegg er det også absolutt verdt å nevne at bedriften stiller opp på en sporty måte, når prosjekt av mer dugnadsmessig karakter skal realiseres.

Bedriften har vektlagt og vært spesielt gode til å utvikle sine ansatte. Og de har fått mye skryt for å bidra til at ungdommer som f.eks. har slitt eller ikke trivdes på skolebenken; de har fått sjansen og gjennom det fått bevist at de duger på en mer praktisk arena. Bedriften er i så måte; kort og godt et eksempel til etterfølgelse for andre bedrifter, og de bør være noe for våre skoler å ta lærdom av. Dette er historier som dreier seg om ansatte som tar fagbrev, som får og tar ansvar; ja kort og godt ansatte som er blitt bærebjelker i bedriften.

Innenfor sitt fagfelt har bedriften utviklet seg i flere retninger, ikke bare tradisjonell anleggsvirksomhet. Eget skiferbrudd og nyansatt anleggsgartner viser at det satses friskt. Bedriften er blitt miljøfyrtårn og jobber veldig aktivt med sitt HMS-arbeid. Til sist: Bedriften har vist god lønnsomhet, omstillings- og konkurranseevne.

Virksomheten som i år tildeles næringsprisen er Hitra Anleggsservice AS med familien Jarle K. Glørstad, Anders Glørstad og Ann Kristin Glørstad.