- Takk til alle som har produsert unger som vi har fått jobbe med

Ivar Kvernø ble tildelt Hitra kommunes Frivillighetspris, under Hitterkvelden lørdag kveld.

Han presiserte at dette var en pris han ikke kunne ha vunnet alene, men som han deler med resten av vektløfterklubben. Men det var mange han ville takke.

- Jeg vil takke Hitra kommune, jeg vil takke sponsorer, men først og fremst og aller mest - de som har produsert unger som vi har fått jobbe med. Og jeg vil takke min ”første” kone, som har latt meg få holde på med dette, sa Kvernø, som hadde problemer med å holde tårene tilbake.

- Det var litt tøft her en liten stund, men det gikk over.

Dette er juryens begrunnelse:

Årets Frivillighetspris går til en person som virkelig har satt sine spor på Hitra – bokstavelig talt som en tungvekter. Og det gjennom et frivillig arbeid som strekker seg over flere tiår.

Denne personen har brukt svært mye av sin tid på sin store lidenskap og hobby, som er innenfor en stor sektor innen frivillig arbeid, nemlig idretten.

Når vi snakker om den idrettsgreina som i det her tilfellet er mest aktuell, så kommer vi kort og godt ikke utenom denne person. Han har betydd uendelig mye, mange vil si nesten alt, for det fantastiske miljøet og de gode resultatene som utøvere på Hitra har oppnådd innenfor denne idretten. Her skal vi nevne litt av merittene:

Han etablerte den lokale klubben allerede i 1976

Han har vært leder i styret i klubben i hele 20 år

Han har sittet i klubbens styre i alle år, altså i 40 år

Medlem av appellutvalget i det nasjonale forbundet i flere år

Treneransvarlig for utøverne i klubben i 40 år

Han har i flere perioder sittet i styret i Nordenfjeldske særkretsen

I 2006 fikk han det nasjonale særforbundets hedersutmerkelse, for sin innsats for denne idrettsgrenen i Norge

Han er innehaver av det nasjonale forbundets tillitsmannsnål

Medlem av Idrettens kontaktutvalg på Hitra i 20 år

Leder av Hitra Idrettsråd i 2 perioder

Medlem av styret i Hitrahallen i flere perioder

Ble tildelt anerkjennelsen som «Årets ildsjel» fra Sør og Nord Trøndelag Idrettskrets i 2007

Og for 25 år siden, i 1992, så ble han tildelt Hitra kommunes kulturpris

Han beskrives som veldig villig til å delta på dugnader i klubben, og beskrives som «den første som kommer og den siste som går». Han har også vært meget aktiv i rekruttering til «sin» idrett, og vært svært aktiv med å skaffe sponsormidler til klubben. Og ikke minst; Han har gått i aller fremste rekke for å utvikle og realisere anlegg og klubblokaler, noe han fortsatt gjør.

Hitra kommune gratulerer med Frivillighetsprisen for 2016 som går til:

«Ivar Kværnø for hans mange, mange år med frivillig og oppofrende arbeid, og da i særdeleshet for Vektløfterklubben på Hitra».