Ønsker arkeologiske utgravinger bak helsetunet

Hitra kommune planlegger å bygge et bofellesskap for demente bak dagens helsetun. I den anledning må det utføres arkelogiske utgravinger for arbeidene kan iverksettes.

I siste møte gikk formannskapet inn for at kommunen bevilger 3,1 millioner kroner til arkeologiske utgravinger på nevnte tomt.

Formålet med utgravingene er å klargjøre området til utbygging av prosjektet "Bofellesskap demente" med tilhørende parkeringsarealer mm.

Prosjektet "Bofelleskap demente" er med i gjeldende Økonomiplan 2018-2020 med vel 40 millioner kroner.

Etter forslag fra ordfører Ole L. Haugen, tok formannskapet også med et punkt om at det må søkes etablert et samarbeid med MiST/Kystmuseet med henblikk på å oppnå mest mulig lokal opplevelses- og nytteverdi av de funn og gjenstander som framkommer av utgravingen.

Saken går til kommunestyret til endelig behandling.