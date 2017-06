Bremnes protesterer på fylkets havneplaner

Første byggetrinn av Rabben Marina er allerede fullført, men i planen for anlegget på Rabben på Sistranda er det tatt høyde for inntil 250 båtplasser.

I mai vedtok Frøya kommunestyre å gå inn i fylkeskommunens prosjekt med utbygging av havn ved Guri Kunna videregående/ Frøya kultur- og kompetansesenter. Havna vil få en restkapasitet på 8-10 båtplasser, plasser kommunen kjøper seg inn i, for å kunne tilby sentrumsnære gjesteplasser. Kommunen går inn med 3,3 millioner kroner.

Reguleringsplanen, som er en utvidelse av planen for Frøya kultur- og kompetansesenter, er nå klar til poltisk behandling i Frøya kommune.

Bremnesgruppen, som eier Rabben Marina, har levert uttalelse der de protesterer på planen. De mener etablering av en slik havn vil undergrave deres eget havneprosjekt på Rabben. Rabben Marina ligger bare 900 meter fra det planlagte havneområdet ved videregående-skolen.

Spennende planer i ferd med å realiseres Rabben Marina ved Sistranda skal gi et tilbud som ikke eksisterer på Frøya i dag.

"Et marinaanlegg ved Frøya Kultur- og kompetansesenter vil også undergrave allerede godkjent marinaanlegg på Rabben Marina der 250 båtplasser skal selges for å finansiere deler av den allerede oppstartede og planlagte utbyggingen i 2016-2018 på Rabben Marina" heter det i uttalelsen.

Bremnesgruppen viser også til at kommunen skal ha gjort avtale med Rabben Marina om etablering av gjesteplasser, og at prosjektet ved skolen vil åpne for en større utbygging der med tiden.

- Bør støtte det lokale private initiativet

"Det gjøres også oppmerksom på at Rabben Marina har inngått avtale med Frøya kommune om tilrettelegging av 12 gjesteplasser i Rabben Marina (5% av 250 båtplasser). Med de korte geografiske avstander som det er på Sistranda er vi av den oppfatning at Frøya kommune bør støtte opp om det lokale private kommersielle initiativet Rabben Marina, som allerede er under utbygging, framfor å åpne for en marinautbygging ved Frøya Kultur- og kompetansesenter, iht Sør-Trøndelag fylkeskommunes behov. Initiativet ved Frøya Kultur og kompetansesenter har helt åpenbart utbyggingspotensiale, og vil meget sannsynlig åpne opp for et større marinaanlegg på sikt, kun noen hundre meter unna Rabben Marina."

- Bør fylle opp på Rabben først

I innsigelsen viser de også til at planene ved videregåendeskolen ikke er forenlig med kommunens arealplan, eller med føringene om å samle båtplasser i større fellesanlegg.

"Normal praksis fra sektormyndigheter er at Rabben Marina fylles opp med 250 båtplasser først, før man åpner for nye marinaanlegg på Sistranda."

I sammendraget av høringuttalelsene, men kommentarer fra saksbehandler, står det anført:

" Om merknad kun er knyttet til selve småbåtplassene, så gjør Frøya kommune oppmerksom om at dette er i tråd med nasjonale retningslinjer, da inngrep i strandsonen nå samles.

Om antydningene om at planen vil åpne opp for en enda større utbygging:

"videre utbygging vil medføre store inngrep og omfattende anleggsarbeider, og vurderes derfor som lite sannsynlig i framtiden"

Forvaltningsutvalget i Frøya kommune skal behandle planen i kommende uke, før den legges fram for endelig stadfesting i kommunestyret.