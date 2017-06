- Folk er tørste på rent vann. Det er nesten for godt til å være sant

- Det er stor interesse og mange som henvender seg etter artikkelen i Hitra-Frøya fra kommunestyret angående vedtak om vann til Tranvikan i forrige uke.

Det forteller Sigrid Helene Hanssen i Tranvikan på Hitra. Kommunestyret har vedtatt at bygda skal få knytte seg på kommunalt vann. Det skjer etter at Hanssen og hennes sambygdinger i flere år har kjempet for saken. Nå er det mange praktiske spørsmål som melder seg.

- Nå er det store spørsmålet om når og hvordan gjør vi det videre for å få rent vann i våre kraner. Folk er tørste på rent vann, kan det nå være mulig at det ordner seg? Det er nesten for godt til å være sant. Hva vil det koste og hvordan kommer vi i gang snarest mulig, og får alle muligheten til å bli en del av denne "ilandføringen" til Tranvikan, enten du bor i Ulværet eller i Kaldkløvan? Disse spørsmålene og sikkert mange flere, i tillegg til en opprettelse av andelslag for vann til bygda, er på programmet når vi samler folket til møte i ungdomshuset på Tranvikan, forteller hun.

Aksjonerte for rent vann Nå vil grendene på Øst-Hitra og Ut-Hitra vite når de får rent vann i springen.

Møtet holdes på formiddagen lørdag 17. juni.

- Alle som vil ha rent vann i kranen oppfordres til å møte opp. Det er nå det gjelder, Hitra kommune har gjort vedtak om å etablere en løsning i løpet av 17/18, og det skal ikke stå på oss, sier Hanssen.