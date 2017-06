Ønsker lys-framføring til motorsportbanen og travbanen

Det jobbes for å føre strøm fram til motorsportbanen og travbanen i Neverlia mellom Fillan og Sandstad.

Dette er ifølge kommunen og nettselskapet en kostbar affære og man har ennå ikke funnet finansiering til prosjektet. Det fortalte ordføreren i dagens kommunestyremøte på Hitra.

- En privat entreprenør har innhentet tilbud fra TrønderEnergi nett med tanke på hva det vil koste å få fram strøm fra strømlinja og fram til Neverlia. Så er det snakk om et såkalt anleggsbidrag til nettselskapet. Det ble såpass høyt at det ligger et stykke over det kommunestyret har bevilget som sitt bidrag i spleiselaget. Jeg har tatt på meg oppgaven som "pruter" opp mot Trønderenergi. Så gjenstår det å se om jeg lykkes med å få ned prisen, sa ordfører Ole L. Haugen.

Det var etter spørsmål fra Per Ervik (PP) at ordføreren kom med denne orienteringa.