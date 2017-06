Første rederi av en viss størrelse til å få Miljøfyrtårn-sertifisering

Tirsdag ble Frøya-rederiet Eidsvaag AS sertifisert som miljøbedrift.

Eidsvaag er en maritim transportør av fiskefôr. De har båter over hele landet.

Daglig leder Vidar Eidsvaag, sier det har vært en lang prosess med å oppfyllelse de strenge kravene til den nasjonale miljøsertifiseringsordningen Miljøfyrtårn.

Et viktig bidrag

- Derfor er det stort for oss og endelig kunne kalle oss en sertifisert miljøbedrift i dag, smilte Eidsvaag under overrekkelsen.

Bedriften har jobbet tett med Stiftelsen Miljøfyrtårn for å tilpasse standardkravene til rederi.

- Dette har gitt oss muligheten til å være et viktig bidrag i miljøarbeidet videre, samtidig som Eidsvaag er en bedrift som reduserer sin miljøbelastning. Vi er vårt miljøansvar bevisst.

Påvirke bedriften i flere ledd

Det familieeide rederiet Eidsvaag ble startet på Frøya i 1995 da all fôrtransport skulle over fra vei til sjø. Eidsvaag inngikk en lengre fraktavtale med Skretting AS i 2001 om uttransport av alt fiskefôr sjøveis i Norge. De rapporterte allerede inn miljøstatistikk til Skrettings globale regnskap i forkant arbeidet med Miljøtårn-sertifisering.

Rederiet opererer en modern flåte med seks selveide og flere innleide skip og har i underkant hundre ansatte.

Daglig leder Vidar Eidsvaag sier at miljøsertifiseringen vil ha innvirkningen på bedriften i flere ledd, fra å få ned sykefravær til inngåelse av framtidige kontrakter.

Bevisstgjør de ansatte

Remy Strømskag i Eidsvaag AS har hatt det overordnede ansvaret med sertifiseringen. Et arbeid som har pågått i over to år.

- Det har krevd mye arbeid for å endelig kunne kalle seg en Miljøtårn-bedrift. Nå skal vi jobbe for å opprettholde sertifiseringen vår videre, forsikrer Strømskag.

Han sier de har skapt gode miljøholdninger blant alle de ansatte - både på sjø og land.

- Vi tar samfunnsansvar og er det første rederi av en viss størrelse som får miljøsertifisering.

Det finnes et par andre sertifiserte virksomheter i samme kategori som Eidsvaag, men disse har kun en eller to båter som brukes i turisme-sammenheng, bekrefter Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Strømskag forteller at de rapporterer inn til Miljøportalen blant annet om drivstoff-forbruket sitt og hvor mye søppel de generer.

- At vi har kontroll på slike detaljer gjør at vi kan se tydelige trender i det vi foretar oss i bedriften videre. Vi har også valgt å ta tak i dette med miljø, fordi havbruksnæringen generelt er opptatte av nettopp dette.

Han håper arbeidet deres blir lagt merke til.

- Spesielt av konkurrentene våre, smiler Strømskag.

- Vi kan banke oss i brystet med at vi var første større rederi med Miljøfyrtårn-sertifisering, men håper selvfølgelig flere følger vårt eksempel.

Pløyer veien for andre

Det var ordfører Berit Flåmo som stolt kunne overrekke Miljøfyrtårn-plaketten til Vidar Eidsvaag tirsdag.

- Det er fantastisk å kunne gratulere Eidsvaag med denne sertifiseringen. De pløyer vei for andre og viser et miljøansvar. Det sies at de som får miljøsertifisering er framtidsvinnerne, sa Berit Flåmo i sin tale.

- Det er flere rederi i øyregionen som ikke har startet prosessen med å bli sertifisert miljøbedrift. Eidsvaag er et eksempel til etterfølgelse.