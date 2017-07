Mausunds skjulte skatt

I en del av det gamle fiskemottaket på Mausund ligger det en skjult skatt man bare må oppleve for å skjønne hvor verdifull den er. I to etasjer i det gamle fiskemottaket er det samlet 370 kartotekførte gjenstander, men totalt er samlingen mye større. Den eldste gjenstanden er 200 år gammel.

- Vi så det var et behov for å bevare gamle gjenstander og vise fram hvilket liv vi på kysten levde før, forteller Reidar Kristiansen, som er en av ildsjelene som driver museet.

Kristiansen har sammen med sine brødre, Viggo og Georg, samlet sammen mange unike gjenstander. Det har vært viktig for dem å ikke bare vise fram gjenstander som har med fiske- og havbruk å gjøre.

- Vi vil lage en egen hjemme-avdeling. Det er veldig viktig å få fram hvordan det var for kvinnene som var hjemme mens mennene var ute på havet, sier Kristiansen.

Museet skal være kysthistorisk og da skal folk kunne se hvordan det var å leve både på land og på vann langs kysten av Norge.

Lånte gjenstander

Det hele begynte med at Vidar Oskarson begynte å få dårlig plass til sin samling av gamle gjenstander. Oskarson er i slekt med Kristiansen-brødrene og forfatteren bak trilogien ”Oda fra Havet”. De flyttet samlingen til Oskarson til Masund, og siden har det kommet til mye mer.

- Vi ser på gjenstandene som lånt. Det er mange som kommer med gjenstander til oss som de vil vi skal stille ut, sier Kristiansen.

Dersom det er etterkommere som ønsker tilbake en gjenstand som er gitt av noen i en tidligere generasjon får de den gjerne tilbake. Når man går rundt i museet er det vanskelig å ikke bli bergtatt av alt som finnes der. Det er vanskelig å forestille seg så det må egentlig bare oppleves. Det er en så lett og uhøytidelig stemning og man kan sette seg ned å ta en kopp kaffe. Som så mye annet på Mausund ligger det et enormt dugnadsarbeid bak museet og det drives ideelt.

Over 600 besøkende på 6 måneder

Museet åpnet i juni 2016 etter et stort skippertak. Det var først i like etter jul Kristiansen og de andre som har jobbet med museet begynte arbeidet for å få åpnet et slikt museum. I det første halvåret av 2017 har de hatt over 600 besøkende. Til å begynne med var det bare en etasje, men de så raskt at de trengte større plass. I underetasjen har de blant annet greid å få inn en stor fembøring som har vært på lofotfisket.

- Det var litt andre tider da. Dersom fiskerne ikke fikk ei rorbu å sove i, kvelvet de båten og bodde under den, forteller Kristiansen.

Ned finnes også blant mye annet en klippfiskhatt, tørrfiskpresse og seletøyet til den første og eneste arbeidshesten på Mausund, Blakken. Det er også et stort utvalg av gamle motorer, radioer og annet elektrisk materiell som så dagens lys tidlig på 1900-tallet.

Byåsen skole har bidratt

Med det samme man kommer inn i museet trår man rett inn i et massivt arbeid gjort av Byåsen videregående skole. De har tilbragt mye tid på Mausund og områdene rundt og laget en digital utstilling.

- Vi har tatt de med rundt i båter og de har vært både under og over vann. De har syntes det har vært helt fantastisk, sier Kristiansen.

Elevene har tatt bilder og intervjuet gamle og unge om hvordan det er, og har vært, å leve på kysten. Dette blir presentert både digitalt og i skrift og bilder.