Feiret at de er rangert som Midt-Norges beste hotell

"Et fantastisk hotell", "serviceinnstilt personale" og "utmerket kjøkken" er blant gjengangskommentarene for Hotell Frøya på Tripadvisor.

Ikke rart at hotellet på Sistranda i dag (onsdag) ville feire at de på det populære reisenettstedet er rangert Midt-Norges beste hotell.

- Vi har over lengre tid vært rangert som nummer en eller vært helt i toppsjiktet over hoteller i Midt-Norge på Tripadvisor. Det er de ansattes fortjeneste og alle ære til dem, smiler daglig leder ved Hotell Frøya, Valborg Bekken og kikker tydelig stolt bort på de ansatte hun for anledningen har samlet i hotellrestauranten.

Jobbet hardt for topplassering

Det er langt i fra en selvfølge at Hotell Frøya ligger på topp i Midt-Norge, både hos Tripadvisor og booking.com. I tillegg har de også en god score på Facebook (4,3 av 5 stjerner).

- Vi er et lite hotell langt ut i havgapet, og har ikke beliggenheten eller alle fasilitene til langt større hotell som Clarion Hotel & Congress Trondheim eller Scandic Nidelven i Trondheim. Men vi jobber hardt for en topplassering, alle ledd i hele hotellet får god respons og det er viktig for å kunne være blant de aller beste, sier Bekken.

Dette gjør gjestene fornøyde

Den daglige lederen forteller videre at noe av det som settes stor pris på er at Hotell Frøya er et hjemmekoselig hotell.

- Her er vi uformelle og slår gjerne av en prat med gjestene våre. De ansatte er serviceinnstilte, hjelpsomme og løsningsorienterte, de som strekker seg langt for å kunne innfri. I tillegg får vi gode tilbakemeldinger på renholdet og atmosfæren, for ikke å glemme maten og de lokale råvarene vi tar i bruk. Hotellfrokosten får vi veldig gode skussmål på.

Yrkesstolthet og videre fokus

Det er i dag tretti ansatte ved Hotell Frøya, og de istemmer at de er veldig stolte over å være rangert som nummer en i Trøndelag.

- Det betyr jo at vi gjør en god jobb, smiler bookingansvarlig Ann Christin Gulbrandsen.

Men til tross for alle de positive tilbakemeldingene, betyr det ikke at de nå kan senke skuldrene og si seg fornøyde.

- Vi har satt oss som mål å være Midt-Norges beste hotell, og nå er det viktig å holde fokuset. Brette opp armene og fortsette å forbedre oss, kommer det i fra de ansatte.

- Vi tenker som så; Vi er gode i dag, men vi kan bli enda bedre i morgen.

- Vi gjør veldig mye bra

Det er viktig for hotellet å få tilbakemeldinger på Tripadvisor. Både for at de skal kunne forbedre seg ytterligere, men også fordi de ønsker å være med i kåringen av Norges beste hotell, forteller de ansatte.

- Per dags dato har Hotell Frøya 171 gjeste-anmeldelser og for å være med i kåringen av Norges beste hotell trenger vi minst 200. Det tror og håper vi er innen rekkevidde om ikke altfor lang tid.

Det å være nummer én stiller både forventninger og en god del krav, men det er de ikke lenger like bekymret for, sier Valborg Bekken.

- Når vi først begynte å sette oss mål så turde vi knapt å fortelle noen om det fordi vi var redde for og ikke innfri. Vi har vel blitt tryggere blant annet etter alle de fine tilbakemeldingene, og nå er vi ikke lenger redde for å si høyt at vi gjør veldig mye bra ved Hotell Frøya, smiler Valborg og de ansatte før både kake og flasken med bobler velfortjent sprettes.