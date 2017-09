Laksevogntog ble overrasket av snø

Nyheter

Meteorologisk institutt sendte i natt ut et OBS-varsel om snø over Dovre. Men mange sjåfører, deriblant de som kjører laks fra Hitra og Frøya, ble overrasket av det plutselig snøføret i natt.

NRK skriver på sine nettsider at flere vogntog sliter selv om veivesenet hadde brøytet.

- Her begynner det faktisk å bli litt småkaos med vogntog som stopper i første bakken, forteller NRKs reporter ved Hjerkinn fjellstue klokken 6.45.

Han forteller videre at flere vogntog ikke kom seg av flekken og at de forsøkte å rygge tilbake for å komme seg ned på flat mark igjen.

Klokken 8.22 var det i følge veivesenets vegkameraer godt brøytet og kjørbart føre over Dovre.