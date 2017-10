Får legge ut flytekai i fiskerihavna

Nyheter

Brita Sandvik Gustavsen og Per Ole Sandvik har fått dispensasjon til å legge ut privat flytekai i Sandvik havn. Havna er definert som fiskerihavn der det bare er tillatt med tiltak for aktive fiskere. Det må derfor søkes dispensasjon i forhold til dette.

Forvaltningsutvalget i Frøya gir dispensasjonen under forutsetning at vilkårene fra Kystverket etterfølges. Kystverket forutsetter at bruken av flytekaia ikke krenker naboeiendommenes tilflottsrett, og at tiltaket heller ikke komme vesentlig i konflikt med fiskeriinteressene i området slik havna brukes idag.