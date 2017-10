Mann ble meldt savnet natt til lørdag

Nyheter

Politiet fikk klokken 01.30 natt til lørdag inn melding om en savnet person på Sandstad, opplyser operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Anlaug Oseid.

- Vedkommende, en mann i tretti-årene, ble meldt savnet etter å ha vært på en sammenkomst med flere.

Deltakere fra sammenkomsten og andre frivillige begynte å lete etter mannen mens politiet prøvde å få tak i vedkommende via telefon og nødsporing uten å lykkes med det.

En og en halv time senere kom mannen til rette igjen.

- Politiet ville bistå de som letet og til slutt var det politipatruljen som fant mannen gående på vei hjem og i fin form.

Operasjonsleder Anlaug Oseid legger til at mannen mener å ha sagt at han skulle ut og gå, men kommunikasjonssvikt har ført til at de andre på sammenkomsten ikke hadde fått med seg dette.