Over 500 tok turen innom nystartet fotball-cup

Nyheter

Lørdag 21. oktober arrangerte fotballgruppa i Frøya IL for aller første gang ”Aqualine kick out cup” i Frøya storhall.

- Gjennomføringen har gått veldig bra, forteller Vidar Skarpnes i cup-komiteen.

Det er klart det er mye som skal organiseres både i forkant og underveis når 50 ulike lag skal i aksjon på kunstgressbanen. Det var et stort apparat med frivillige i sving i storhallen lørdag.

Dette er den aller første gangen at man satser på en egen cup i forbindelse med sesongavslutningen innen barnefotballen lokalt.

Fotballgruppene på Frøya og Hitra samarbeider på dette området, og det er Hitra som fast bruker å arrangere sesongstarten for de yngste fotballspillerne i Hitra idrettspark.

Håper det blir en årlig tradisjon

"Aqualine kick out cup" er en barnefotballcup for jenter og gutter i alderen 6 til 12 år. Stort sett var cupen bestående av lag fra øyregionen, men også to lag fra Nord-Trøndelag hadde tatt turen: Remyra IL fra Levanger og Skaun.

Skarpnes sier det er omtrent 300 spillere i aksjon lørdag, og helt sikkert til sammen over 500 besøkende innom Frøya storhall denne dagen.

- Det er bra at vi har anledning til å benytte oss av Frøya storhall til et arrangement som dette. Og vi setter stor pris på at Aqualine har blitt med som hovedsponsor for denne cupen.

Nå håper fotballgruppa at dette kan bli et årlig arrangement ved endt sesong.

- Over tid har vi lyst til å utvide cupen til to dager, og da med enda flere lag og eldre barn. Vi håper dette kan bli en fast tradisjon i årene som kommer, avslutter Vidar Skarpnes.