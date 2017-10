Nyheter

I Hemne Sparebanks lokale på Fillan klirrer det kontinuerlig i myntmaskinen søndag kveld.

Inn dørene strømmer det på med hitterværinger som har gått med bøsser til inntekt for TV-aksjonen 2017 og årets veldedige formål, Unicef.

Opptellingen nærmer seg slutten, og Eldbjørg Broholm i aksjonskomiteen på Hitra konstaterer at de ikke ser ut til å nå den bøsseaksjonsummen som de har hatt tidligere år.

- Det nydelige været har nok resultert i at mange ikke har vært hjemme i dag. Bøssebærnerne gir også tilbakemelding på at mange ikke har kontanter, men da er det fint at det i år er mulig å gi penger via Vipps.

48 bøssebærere

Broholm sier at aksjonskomiteen er stolte over at det i år har vært 48 bøssebærere i aksjon over hele Hitra. Det fortelles om at nye bøssebærere, og de som har vært med siden oppstarten lokalt.

Hege Terese Myhren, Gøril Berg og Marit Løfald var tre av bøssebærerne under årets aksjon. Hege Terese dekket fra Vikstrøm til Hammerstad, Gøril fra Vikstrøm til Melandsjø og Marit fra Forsnes til Småge.

Hege forteller at hun ikke har ikke gått med bøsse på Hitra tidligere, og Gøril gikk i dag for aller første gang.

- Det er fint å kunne stille opp for en god sak, og det har vært veldig trivelig å gå rundt med bøsse. Stort sett er folk veldig hyggelige, og mange har vært klar over TV-aksjonen. Særlig den eldre garde har hatt kontantene klare. Eller er det bra at det er mulig å bruke Vipps til å overføre penger i år, det er blitt en nødvendighet.

Marit sitter i aksjonskomiteen på Hitra og sier det har gått greit å framskaffe bøssebærere.

- Det er klart vi kunne godt vært flere bøssebærere, men det har løst seg. Øyværingene er veldig flinke til å stille opp. Flere har måttet sjonglere ulike gjøremål for å få det til, men likevel sagt ja.

Mange bidrar på ulike måter

- Det er mange som bidrar på ulike måter til TV-aksjonen. Jeg må gi en ekstra stor honnør til skolene som har gjennomført ulike arrangement til inntekt for Unicef, sier Eldbjørg Broholm.

- Mot-joggen til Guri Kunna vgs, skolested Hitra, hvor lokalt næringsliv også bidrar ga nesten 20.000,- til aksjonen.

Det ble også på tradisjonelt vis arrangert TV-aksjonsmiddag ved frivillighetssentralen og

”Syng med oss” på Hitra helsetun i regi Heggåsen Sanitetsforening, Livsglede for eldre og Velferdsrådet. Lørdag var det mulig å betale ”frivillig parkeringsavgift” i Fillan.

Dette ble bøssesummene

Søndag kveld meldes det at det er kommet inn 89.677,- i bøssene på Hitra.

Leder for aksjonskomiteen på Frøya, Pål Terje Bekken, forteller at det er registert inn 100.485,- kroner på naboøya.

- Det er telt 91.000,- i sedler, men myntene må telles av Nokas på tirsdag. Av erfaring er det mellom 15- og 18.000,- i mynt, men dette vet vi ikke eksakt før tirsdag.

Årets TV-aksjon går rett i hjertet, sier Eldbjørg Broholm avslutningsvis.

- Det er med på å gi skolegang og håp til barn i krig og konflikt. Uten midler fra for eksempel TV-aksjonen vil denne generasjonen kunne bli stående uten utdanning. Så hvis noen føler for å gi en siste innsats så er det fortsatt mulig å gi:

Vipps til 2131

SMS: send UNICEF til 2133 (250,-)

Ring: 822 06 006 (250,-)

TV-aksjonskonto: 8380.08.09005