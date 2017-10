Får ikke bygge bolig i hytteområde

Nyheter

Jon Helge Furberg, Drammen, planlegger å bygge bolig i regulert område på Uttian. Tomten som omsøkes ligger innenfor reguleringsplan for Sørøyan, Uttian, men i et område som i reguleringsplanen er regulert til fritidsboliger.

Det er ledige boligtomter innenfor samme reguleringsplan, og rådmannen anbefalte at det ikke gis dispensasjon til å bygge bolig i hytteområdet. Rådmannen advarer også mot at en slik tillatelse vil danne presendens for framtidige saker. Forvaltningsutvalget i Frøya var enig med rådmannen, og sa nei til den omsøkte dispensasjonen.