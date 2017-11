PC til alle skole-elever

Nyheter

Formannskapet i Frøya kommune går inn for at det skal investeres i PC, eventuelt nettbrett, til samtlige elever i grunnskolen. Og at dette skal kjøpes inn i løpet av 2018.

Fra før av har alle elevene i ungdomskolen på Sistranda hver sin PC. I tillegg var det fra før av lagt opp til at kommunen skulle brukes 500.000 kroner til innkjøp av digitale hjelpemidler. Men et enstemmig formannskap går inn for at det i budsjettet for 2018 legges inn ytterligere 1,076 millioner kroner, en sum som skal sørge for at samtlige elevene får pc eller nettbrett i løpet av neste år.

Det er kommunestyret som vedtar det endelige budsjettet.