Har frigitt navnet på den omkomne

Politiet har nå frigitt navnet på mannen som omkom i trafikkulykken ved Krokstadøra tirsdag formiddag.

Arild Helge Jensen(51) var fra Hammarvika på Frøya.

- Han etterlater seg to voksne sønner og en datter, forteller politibetjent Karl Tobias Dahlø.

Jensen var taxisjåfør og styremedlem i Frøya Taxisentral AS.

To menn ble også skadet i ulykken. St.Olavs Hospital har foreløpig ikke opplysninger om tilstanden til disse. Politiets operasjonsleder sa i går kveld til lokalavisa Hitra-Frøya at politiet har fått tilbakemelding på at skadene ikke skal være livstruende.