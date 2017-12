- Det er håp i ei gryte

Nyheter

Før jul vil Arsene Kwizera ta oppstilling på både Hitra og Frøya for å samle inn penger til de som ikke har det så godt.

Som soldat for Frelsesarmeen synes Arsene det er hyggelig å kunne hjelpe.

- Jeg vil bruke førjulstida til å hjelpe andre, slik jeg selv fikk hjelp da jeg kom hit til Norge som flyktning, fortalte Arsene da ha før jul i fjor engasjerte seg for å samle inn penger.

- Denne gang har fått tillatelse til å stå ved Coop Extra på både Fillan og Sistranda, noe jeg er svært takknemlig. Samtidig vil jeg takke alle øyværingene som ga penger i fjor. Det gjorde inntrykk, forteller en takknemlig Arsene som bor på Sandstad.

Han håper og tror folk på Hitra og Frøya også i år vil vise hjertevarme ved støtte innsamlingsaksjonen.

Arsene blir å finne på Fillan mandag, og blir deretter vekselvis å treffe på både Hitra og Frøya fram til 22. desember.

Sms og vipps

Ikke alle har kontanter når de treffer Arsene. Disse kan bidra til Frelsesarmeens julegryte ved å bruke mobiltelefonen.

- Sender du en SMS med kodeord julegryta til 2309, gir du 100 kroner, forklarer han.

Du kan også bruke Vipps med samme nummer (2309).

Er du i Trondheim kan du bruke Vippsnummer 78301.

Årlig innsamling før jul

Julegryta er Frelsesarmeens innsamlingsaksjon i desember og hvert år settes julegryta ut på gatehjørner, torg og kjøpesentre. For mange byr den på julestemning – for andre mat, varme klær og verdighet.

Frelsesarmeen har alltid drevet med sosialt arbeid og driver i Norge i dag en rekke tiltak med fokus på omsorg for hele mennesket. Blant annet drives lavterskeltilbud, botilbud og helsetjenester for rusmisbrukere, støtteprogram for barnefamilier, tiltak for å ivareta eldres psykososiale og åndelige behov, institusjoner for barn og unge og mange andre sosialinstitusjoner.