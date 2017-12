Nyheter

Resource AS. ved Odd Øystein Meland, søker om utvidelse av eksisterende flytebrygge i Leirvikhavn. Brygga ligger inntil næringsområde, og søker viser til at ved økt aktivitet i næringsområde så er det behov for flere liggeplasser og tilgjengelig sjøadkomst. Det søkes om å forlenge brygge med tolv meter. Forvaltningsutvalget Frøya kommune har kommet til at fordelene ved å gi dispensasjon er større enn ulempene, og gir tillatelse til utvidelsen.