- Vit hvor lommelykta er og sørg for at mobilen er fulladet

- Det er viktig å tenke på alternative oppvarmingsmuligheter om det skulle skje noe; i tillegg til å vite hvor lommelykten er og ha en full-ladet mobil klar.

Det sier Tore Wuttudal, media-ansvarlig i Trønderenergi, til innbyggerne på Hitra og Frøya foran stormnatta.

Trønderenergi er en av de institusjonene som har økt beredskapen denne stormfulle helgen. I ettermiddag fortalte strømselskapet at de har varslet tilgjengelig mannskap og følger nøye med på værsituasjonen.

-Strøm er jo samfunnets viktigste infrastruktur så det er viktig for oss å være beredt. Vi har varslet skog-ryddingsmannskap og har forøvrig all nødvendig beredskapsutstyr tilgjengelig om det er behov meddeler han. Også Frøya og Hitras rådmenn forteller at de har satt ulike institusjoner i beredskap for å takle eventelle strømbrudd og andre situasjoner som måtte oppstå i forbindelse med uværet.