- Dette blir tidenes utebursdag

Nyheter

Den 21.januar fyller Den Norske Turistforening (DNT) 150 år. Dette skal selvsagt feires. Et par dager tidligere blir det feiring for turistforeningsfolk i Trondheim Spektrum. Mens den 21. januar blir det også arrangement her lokalt. Frøya turlag tilhører DNT og inviterer på "tidenes utebursdag" sammen med Uttian grendalag denne dagen.

- Uttian har turløyper av ulik lengde, dermed kan hver enkelt finne en løype som passer for seg, forteller Gunhild Riiber i Frøya turlag. Maskoten Turbo og de frivillige fra Barnas Turlag og Frøya Turlag blir å treffe ved den store busslomma hvor man kan parkere bilen før søndagsturen. Det blir turtipp langs veien frem til grendahuset.

- Den fine, korte turløypa bortover Nordsvaveien ut mot den gamle minkfarmen er egnet for barnevogn. Et lite stykke forbi minkfarmen finner du turbokkassen til turlaget. De som har lyst på en lengre tur før de vender tilbake til grendahuset kan følge merkingen videre rundt på øya. Grendalaget har åpen trimkafe med salg av varm drikke og kaker, forteller turlaget.

- Alle barn får egen matboks med Turbo i bursdagshumør, og det er fine uttrekkspremier på turtippen også, sier Riiber.